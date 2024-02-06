ÇÜ'de Deprem Anma Programı Düzenlendi

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

ÇÜ Kongre Merkezi'ndeki programda, depremlerde yaşamını yitiren ÇÜ öğretim üyesi, öğrenci ve personelin fotoğraflarından oluşan video gösterildi.

Ölen öğrenciler için yoklama yapılan törende, isimleri okunan öğrenciler için katılımcılar "burada" diye seslendi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, yaptığı konuşmada, ÇÜ ailesi olarak da her biri paha içilmez bir değer olan genç evlatlarını yıkıcı afette kaybettiklerini, acılarının tarifsiz olduğunu söyledi.

Afetin kendilerine dayanışma, sevgi ve umut ile her zorluğun üstesinden gelebileceğini de gösterdiğini dile getiren Tuncel, depremlerden sonra uzuvlarını kaybeden çocuklara umut olabilmek için hayırseverlerin desteğiyle Çocuk İyilik Merkezini (ÇOİM) hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Ampute Futbol Milli Takımından katılım

Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz de Bingöl'ün Genç ilçesinde 2002'de katıldığı operasyonda mayına basması nedeniyle sol bacağını diz altından kaybettiğini anlattı.

Çocuk İyilik Merkezi'nin önemine değinen Temiz, "Bu yolun buradaki engelli kardeşlerimize ışık yakacağını, onların daha farklı mecralarda, yerlerde olacaklarına inanıyorum. İnanın bu proje bize anlatıldığında heyecanla dinledik." dedi.

Milli takım futbolcusu Barış Telli de trafik kazası sonucu sağ ayağını kaybettiğini ancak hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmediğini belirterek, "Depremden sonra uzvunu kaybeden kardeşlerimin beni izleyerek hayata tutunduğunu duymak beni çok mutlu etti. Önemli olan bu gençlerimize, geleceğimize dokunmak." ifadesini kullandı.

Programda, sanatçı Sema Akbel'in atık metal parçalardan yaptığı "Yarım Kalmasın Koleksiyonu" sergilendi.

Koleksiyondaki eserlerin satışından elde edilecek gelirin ÇOİM bünyesinde çocuklara protez desteği sağlanması amacıyla kullanılacağı öğrenildi.