CSO'dan Çocuklar için Müzik Dolu Bir Konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasınca (CSO), sezonun "Çocuk ve Aile Konseri"nin ilki, CSO Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde yapıldı.

CSO'nun Tarihi Salonu'nda gerçekleştirilen Eğitim Konserleri kapsamındaki "Çocuk ve Aile Konseri"ne küçük dinleyiciler aileleriyle geldi.

Şef Deliorman, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok önemli bir konser serisini başlattıklarını belirterek, çocukların geleceğin teminatı olduğunu iyi bildiklerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

Deliorman, "Çocukları kazanmak istiyoruz, onları müziğe teşvik etmek, enstrümanların renkli dünyasını, senfoninin, orkestranın harika dünyasını anlatmak istiyoruz. Hafta sonları ailelerin çocuklarıyla katılabilecekleri çok güzel bir etkinlik olacak. Konser sürekli, ayda 2-3 sefer planlanacak. Orkestrayı salt bir icra aracı olarak değil, enstrümanların ses gruplarını görebildikleri, bestecileri tanıyabildikleri, interaktif iletişime geçebildikleri müzik tarihinin bilinen eserlerinden seçtiğimiz bölümlerden renkli bir program sunacağız." diye konuştu.

Bu projenin manevi değerinin çok büyük olduğunu belirten Deliorman, bu projelerden sonra ailelerin çocuklarını müziğe yönlendirme noktasında cesaret bulduğunu ve onları teşvik etmek istediklerini ifade etti.

Konserde enstrümanları tanıtacaklarını, çocukları sahneye davet edeceklerini dile getiren Deliorman, "Çocuklar için yaptığımız her etkinlik harika olmuştur. Çocukların akıllarında kalacak, onlara müziği özendirecek bir süreç yaratmak istiyoruz." dedi.

Deliorman, Çocuk ve Aile Konserleri'nin yanı sıra çocukları okullarıyla, CSO'nun dünyanın önde gelen sanatçılarının konuk olduğu konserlerin genel provalarında da ağırladıklarını, genel provalarda da eserler, solistler, eserlerin anlamlarına ilişkin bilgi verdiklerini söyledi.

Şef Deliorman, "Bu konserlerde, kitlemiz çocuklar ve gençler. Küçük yaşta klasik müziğin bu harika dünyasına temas etmeleri kıymetli. Çünkü onlar bir kere temas ettikleri zaman bir daha asla vazgeçemeyecekleri bir dünyaya giriş yapmış olacaklar, o açıdan mutluyuz." ifadesini kullandı.

Küçük dinleyiciler, üflemelilerden yaylılara enstrümanları tanıdı

Konserde, Cemi'i Can Deliorman, CSO sanatçıları ile önce yaylı enstrümanlardan keman, viyola, viyolonsel, çello, kontrobasa ilişkin bilgi verdi ve bunların seslerini dinlettirdi.

Deliorman, "korrepetisyon", "pes", "tiz", "baget/baton" gibi bazı müzik terimlerini anlattı.

Öte yandan, konserde, tahta nefesli enstrümanlar pikolo, obua, flüt, fagot, klarnet ile bakır nefesliler trompet, korno ve trombon, sesleriyle küçük müzikseverlere ve ailelerine tanıtıldı.

Konserde, vurmalı enstrümanlar ile piyano, arp ve Ankara'daki tek salonda olan CSO Tarihi Salon'un "salon orgu"na yönelik de bilgi verildi.

Bir saat süren konserde, Johannes Brahms ve Mozart'ın eserlerinden bölümler seslendirildi.

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