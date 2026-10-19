Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

CSO, Birleşmiş Milletler işbirliğiyle 23 Ekim'de CSO Ada Ankara'da konser verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CSO, Birleşmiş Milletler işbirliğiyle hazırlanan özel konseri 23 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da verecek. Keman virtüözü Diana Tishchenko'nun solist olacağı konser, klasik müziğin evrensel dilini Ankara'da dinleyicilerle buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Birleşmiş Milletler işbirliğiyle hazırlanan özel konseri 23 Ekim Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirecek.

Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansından yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen opera ve senfoni sahnelerindeki yorumlarıyla tanınan prestijli İngiliz şef Leo Hussain'in yöneteceği konserde, 2018 Long-Thibaud-Crespin Uluslararası Yarışması'nın birincisi seçilen keman virtüözü Diana Tishchenko solist olarak yer alacak.

CSO, Birleşmiş Milletler işbirliğiyle hazırlanan özel konserde Tishchenko, gecede Wolfgang Amadeus Mozart'ın 5 No'lu Keman Konçertosu'nu seslendirecek.

Osmanlı mehter müziğinin ritmik etkilerini taşıyan ve Türk Konçertosu olarak da anılan eser, konserin öne çıkan bölümlerinden biri olacak.

Letonyalı besteci Emils Darzins'in "Melankolik Vals" adlı eseriyle başlayacak program, Mozart'ın konçertosunun ardından Türk çok sesli müziğinin öncü isimlerinden Ahmed Adnan Saygun'un Ayin Raksı adlı eseriyle devam edecek.

Gecenin finalinde ise Richard Strauss'un görkemli orkestrasyonuyla öne çıkan "Güllü Şövalye Süiti" seslendirilecek.

Farklı dönemlerin, kültürlerin ve müzikal anlatımların bir araya geldiği özel konser, klasik müziğin evrensel dilini Ankara'da dinleyicilerle buluşturacak.

Konser, 23 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapılacak.

Kaynak: AA
Bu haber 437 sitede yayınlandı.
Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Görüntü bugün kaydedildi! Askeri kamp cansız bedenlerle dolup taştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti

Otomobil bayisinde olay etkinlik! Kadınlar bu karelere isyan etti
Türklere iş fırsatı sunan ülke! Maaşlar 1 milyon TL'yi aşıyor

Türklere kapıları sonuna kadar açtılar! Maaşlar dudak uçuklatıyor
Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu

Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı

Aşk uğruna her şeyini sattı! 2 bin kilometre sonra hayatının şokunu yaşadı
Netanyahu'dan tedirgin eden çıkış! Mesajı savaş uçaklarının önünde verdi

Neler oluyor? Savaş uçaklarının önünde verdiği mesaj tedirgin etti
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar