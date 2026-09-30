Cotton, Hong Kong'a giden F-35 parçaları sonrası Pentagon'a inceleme çağrısı yaptı

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ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, askeri teçhizatın taşındığı ticari tedarik zincirlerinin güvenliğinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Senatör Cotton, Avustralya'dan ABD'ye gönderilen F-35 savaş uçağı parçalarının Hong Kong'a yönlendirildiğine ilişkin haberlerin ardından, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yazdığı mektupta, askeri teçhizat ve malzemelerin ticari taşımacılık ağları üzerinden sevkiyatının güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Cotton, Çin makamlarının parçaları teslim aldığını ve henüz iade etmediğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) askeri teçhizat, yedek parçalar ve diğer malzemelerin dünya genelinde taşınmasında yüklenicilerden ve ticari taşıyıcılardan yoğun şekilde yararlandığına işaret eden Cotton, bu yöntemin sevkiyatlarda kolaylık ve hız sağladığını ancak bunun "askeri üstünlüğü koruma pahasına olmaması gerektiğini" kaydetti.

Cotton, "Ticari taşımacılıktaki güvenlik açıkları nedeniyle ABD askeri teçhizatının yabancı düşmanın eline geçmesini göze alamayız." ifadesini kullandı.

Pentagon'dan yükleniciler ve ticari taşıyıcılar tarafından gerçekleştirilen askeri sevkiyatlara ilişkin teslim ve gözetim zincirine ilişkin kurallar ile sevkiyatların ve izledikleri güzergahların takip edilmesine yönelik imkanların gözden geçirilmesini isteyen Cotton, sevkiyat sürecindeki değişikliklerin onaylanması ve bildirilmesine ilişkin prosedürlerin incelenmesi çağrısında bulundu.

Cotton, askeri malzemelerin yabancı ülkelerin yetki alanlarından geçmesine izin verilmesinde kullanılan kriterlerin değerlendirilmesini talep etti.

Askeri teçhizatın yabancı ülkelere ABD'nin silah sistemleri, lojistik kapasitesi ve askeri hazırlığı hakkında bilgi sağlayabileceğini savunan Cotton, hassas ve gizli parçaların daha sıkı korunması gerektiğini vurguladı.

F-35 parçaları ABD'ye gönderilecekti

Politico'nun 18 Eylül'de yayımladığı haberde, aralarında radara karşı dayanıklı teknolojiye sahip kokpit kanopisinin de bulunduğu F-35 parçalarından oluşan bir sevkiyatın, yılın başlarında Avustralya'dan ayrıldıktan sonra beklenmedik şekilde Hong Kong'a gönderildiği iddia edilmişti.

Haberde, parçaların ABD'ye gönderilmesi gerekirken Lockheed Martin'in "üçüncü bir şirket" aracılığıyla sevkiyatı gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Sevkiyatın nasıl ve neden Hong Kong'a yönlendirildiği henüz netlik kazanmazken Politico'ya konuşan kaynaklar, olayın ardından ABD Kongresinin, savaş uçağı sisteminin kritik bileşenlerinin Çin'in erişimine geçmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattığını öne sürmüştü.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, 22 Eylül'de, ABD'ye ait F-35 savaş uçaklarının bazı parçalarının yanlışlıkla Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne gönderildiğini ve bu duruma ilişkin ABD ile soruşturma yürüttüklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA