Çorum Valiliği'nden Araç Skandalına İlişkin Tahkikat

Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi'ne ait olduğu öne sürülen araçla ilgili sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine tahkikat başlattığını açıkladı. Valilik, inceleme sonucunda gerekli müeyyidelerin uygulanacağını belirtti.

Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen araçla ilgili sosyal medyaya düşen görüntülere ilişkin tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresine ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır" denildi. Söz konusu görüntülerde, cadde üzerinde bekleyen hafif ticari araca 3 kadının bindiği görülüyor.

