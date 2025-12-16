Ortaköy'de kar etkili oldu
Çorum'un Ortaköy ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı köylerdeki arazileri kapladı ve bölgedeki yollar beyaz örtüyle kaplandı. Ormanlık alanlar, kar yağışıyla estetik görüntüler sundu.
Çorum'un Ortaköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle bölgedeki yüksek rakımlı Fındıklı ve Yaylacık köylerine ait araziler karla kaplandı.
Çorum-Ortaköy kara yolunun bir bölümü de kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü.
Yolu çevreleyen ormanlık alan, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel