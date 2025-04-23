Çorum'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çorum'un ilçelerinde çeşitli törenler düzenlendi.

Oğuzlar İlçesi Cumhuriyet Meydanında Oğuzlar İlkokulunun düzenlediği kutlama etkinliğinde öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlatan şiirler okudu.

Gösteri ve yarışmalarla devam eden etkinlikte, yıl içinde çeşitli organizasyonlarda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliğe Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Osman Esat Çelik ve vatandaşlar katıldı.

-Osmancık

Çorum'un Osmancık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri Mustafa Kemal Atatürk Parkında devam etti.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, öğrencilerin ve ilçe halkının bayramını kutladı.

Öğrencilerin milli bayramın anlamını vurgulayan şiirler okuduğu etkinlikte Osmangazi İlkokulu öğrencileri halk oyunları ve spor gösterileri sundu.

Etkinlik çeşitli spor dallarında başarı gösteren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

-Kargı

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, Kargı Kaymakamlığındaki Atatürk büstüne çenek sundu.

İlçe Stadı'nda devam eden kutlamalara Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar ve vatandaşlar katıldı.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman ve Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrencilerin gösteriler sunduğu, şiirler okuduğu etkinlikte Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman ve protokol üyeleri, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Öte yandan, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman makam koltuğunu temsili olarak Kargı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Doğra'ya devretti.

Doğra, etkinlikte çalışmalar hakkında bilgi aldığı görevlilere, çalışmaların aksamaması konusunda talimat verdi.

Kargı Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay makamını Atatürk İlkokulu öğrencisi Zeynep Su Kılpelit'e, Kargı İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz makamını Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulu öğrencisi İbrahim Efe Yeltenir'e, Kargı İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Murat Şimşek ise makamını Yunus Emre İlkokulu öğrencisi Batuhan Ilgaz'a devretti.

-Bayat

Bayat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler ok atma gösterisi yaptı, çuval yarışı, balon patlatma ve yumurta taşıma yarışmaları yaptı.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, yıl içinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kaymakam Yüce, koltuğunu Atatürk İlkokulu öğrencisi Ayşin Yıldırım'a, Belediye Başkanı Bahaadır Ünlü ise İlter Ali Topal'a devretti.

-İskilip

İskilip'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Milli Eğitim Müdürlüğünce Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Ebussuud Efendi İlk ve Ortaokulunca hazırlanan törende ise öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Polat, törenin ardından makamını temsili olarak Ebussuud Efendi İlkokulu öğrencisi Fatma Zehra Aslan'a devretti.

Aslan, koltuğa oturduktan sonra yaptığı açıklamada, çocuklara bayram hediye etmesinden ötürü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettar olduğunu söyledi.

Aslan ayrıca, bazı kurum müdürlerini ve köy muhtarlarını telefonla arayarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

-Dodurga

Dodurga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105 yılı coşkuyla kutlandı.

Dodurga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı coşkuyla kutlandı.

Hükümet konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen törende, çocukların bayramını kutladı.

Törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Programa ilçe Kaymakamı Bilge Yıldırım, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Ercan Örken, İlçe Emniyet Amiri Özkan Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru ve vatandaşlar katıldı.