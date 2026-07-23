Çorum'da Leblebi Yarışması: Yaşar Bodur Birinci Oldu

Çorum'da 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında leblebi yarışması düzenlendi.

Çorum'un coğrafi işaret tescilli ürünü leblebinin marka değerini ve bilinirliğini artırmak amacıyla Pir Baba Parkı'nda düzenlenen yarışmaya kentteki 25 üretici, özenle hazırladığı leblebilerle katıldı.

Yarışmada leblebileri jüri üyeleri Adnan Şahin, İbrahim Kurt, Özkan Şahan, Yaşar Ayvaz, Ekrem Uzun ve Mustafa Karakuş değerlendirdi.

Jüri üyeleri leblebilere tat, koku, kıvam ve renk gibi kriterleri gözeterek puan verdi. Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan Yaşar Bodur birinci oldu.

Metin Bodur'un ikinciliği, Ömer Karakuş'un üçüncülüğü elde ettiği yarışmada İsmet Hışıroğlu, Kenan Düzgün ve Satılmış Akın da mansiyon ile ödüllendirildi.

Dereceye giren leblebi üreticilerine plaketlerini Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür verdi.

Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını ve 6 Şubat depremleri gibi nedenlerle bir süredir ara verilen festivali bu yıl tekrar düzenlediklerini söyledi.

Dünyanın en iyi leblebisinin Çorum'da üretildiğini belirten Aşgın, "Leblebi yarışmasını çok önemsiyorum. Leblebi sadece bir gastronomi ürününden ibaret değil, arkasında bir felsefe var, Ahi geleneğimiz var, sabır var, ustalık, sevgi var, muhabbet var ve nohuta şahsiyet kazandırmak var. Bu anlamda bu yarışma sadece sıradan bir gıda ürününün yarışması değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA