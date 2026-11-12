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Çorum Uğurludağ'da öğrencilere çalışma masası ve sandalye dağıtımı başladı

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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yürütülen proje kapsamında öğrencilere çalışma masası ve sandalye dağıtımı başladı. Kaymakam Mustafa Düzgün'ün öncülüğündeki projeyle öğrencilerin daha verimli çalışma ortamına kavuşması hedefleniyor.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde öğrencilere çalışma masası ve sandalye hediye edildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla "Eğitim İçin Destek, Gelecek İçin Umut Projesi"nin hayata geçirildiği bildirildi.

Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün'ün öncülüğünde yürütülen proje kapsamında öğrencilere çalışma masası ve sandalye dağıtımının başladığı belirtilen açıklamada, "Desteklerle öğrencilerimizin daha uygun ve verimli bir çalışma ortamına kavuşmaları hedeflenmiştir. Eğitime destek, geleceğe yatırımdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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