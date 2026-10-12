Haberler

Çorum Saat Kulesi, Pembe Çorum 2026 Projesi kapsamında pembe ışıkla aydınlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Saat Kulesi, Pembe Çorum 2026 Projesi kapsamında pembe ışıkla aydınlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Saat Kulesi, Meme Sağlığı Merkezi koordinasyonundaki Pembe Çorum 2026 Projesi kapsamında meme kanseri farkındalığı için pembe ışıkla aydınlatıldı. Doç. Dr. İsmail Sezikli, ekim ayında farklı merkezlerde etkinliklerle daha fazla hastaya ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Çorum'un tarihi simgelerinden Saat Kulesi, meme kanseri farkındalığına dikkati çekmek amacıyla pembe renkle aydınlatıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Pembe Çorum 2026 Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Proje Yürütücüsü ve Bilimsel Koordinatör Doç. Dr. İsmail Sezikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekim ayının meme kanseri farkındalığı açısından önem taşıdığını söyledi.

Şehirde farkındalığı artırmak amacıyla kapsamlı bir proje başlattıklarını belirten Sezikli, "Ekim ayı tüm dünyada meme kanseri farkındalığı açısından önemli. Bu bağlamda şehrimize katkı sağlamak adına geniş kapsamlı bir proje başlattık. Bir ay içerisinde farklı merkezlerde farklı etkinliklerle daha fazla sayıda hastaya ulaşabilmek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Saat Kulesi'nin tarihi simge niteliğine dikkati çeken Sezikli, "Tarihi bir simge açısından Saat Kulesi'nin önündeyiz. Tarihi bir simge aydınlatıldığı gibi meme kanserinin farkındalığını da aydınlatacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Vatikan'da alarm! Papa 14. Leo yarın ameliyat olacak

Vatikan'da alarm! Tarih belli oldu
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon krizinde yol haritasını anlattı! 131 fon karantinada

455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar! Bunu yapanlara ödeme yok
Özlem Özdil ile Eray Temiz nişanlandı

Ünlü türkücü nişanlandı, paylaştığı fotoğrafı gören tanıyamadı
Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
Kıvanç Tatlıtuğ'un okuduğu kitaplar belli oldu

Ünlü oyuncunun kitap listesi ortaya çıktı
Şanlıurfa'da toz bulutu görüş mesafesini düşürdü

Suriye üzerinden geldi! Tüm kent turuncu renge büründü
Dünya tarihinde ilk kez olacak! Trump'ın onayladığı 'canlı yayında infaz' kararına uzmanlar ne diyor?

Ne İran ne Afganistan! Bunu yapan kendine "özgürlükler ülkesi" diyor