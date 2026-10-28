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Çorum Osmancık'ta 103 metrelik bayrakla Bayrak Yürüyüşü yapıldı

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Çorum Osmancık'ta 103 metrelik bayrakla Bayrak Yürüyüşü yapıldı
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Çorum Osmancık'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 103 metrelik Türk bayrağıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi. Koyunbaba Köprüsü'nden Hükümet Konağı'na kadar süren yürüyüşe öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı; ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar, 103 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden başlayarak Hükümet Konağı'na kadar devam eden yürüyüşe öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Burada Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Garnizon Komutanı Binbaşı Salim Tezcan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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