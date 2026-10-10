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Çorum İskilip'te ceviz ağacından düşen kişi Erol Olçok Hastanesine sevk edildi

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Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Elmalı köyünde ceviz ağacından düşerek yaralanan 31 yaşındaki kişi, sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde ceviz ağacından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Elmalı köyünde 31 yaşındaki Barış Tuncer, hasat etmek için çıktığı ceviz ağacından düşerek yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncer, buradaki müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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