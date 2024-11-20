Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Kan Bağışı Kampanyası

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin kan bağışında bulunduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kızılay Çorum Şubesi iş birliğiyle kan bağış kampanyası düzenlendi.

"Bağışlayın, umut olun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Kızılay'ın mobil kan alma aracı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kan bağışlarını kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da kurum çalışanlarıyla birlikte kan verdi.

Çağlar, kan bağışının insanlık görevi olduğunu ve şartları uygun olan herkesin kan vermesi gerektiğini belirterek, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan bağışı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.???????