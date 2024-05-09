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Çorum'da Yeniköylü vatandaşlar Hıdırellez yemeğinde buluştu

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Çorum'un Yeniköy köyünde geleneksel Hıdırellez yemeği düzenlendi. Köy sakinleri, yemeklerini birlikte yiyerek bol ve bereketli bir tarım sezonu için dua etti.

Çorum'da Yeniköylü vatandaşlar, geleneksel Hıdırellez yemeğinde bir araya geldi.

Köyde baharın habercisi Hıdırellez nedeniyle her yıl düzenlenen Hıdırellez yemeği, bu yıl da yapıldı.

Etkinlik kapsamında köy okulunun bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, pişirdikleri yemekleri birlikte yedi.

Yemeğin ardından vatandaşlar, bol ve bereketli bir tarım sezonu geçirmek için dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hıdırellez Yeniköy Çorum Kültür Yaşam Güncel Haberler

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