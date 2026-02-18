Haberler

Çorum'da "Çiğdem Aşı" geleneği yaşatıldı

Çorum'da 'Çiğdem Aşı' geleneği yaşatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da, UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde yer alan 'Çiğdem Aşı' etkinliği yapıldı. Fatih Sultan Mehmet, Kocatepe, Başöğretmen ve Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, geleneksel oyunlar eşliğinde çiğdem aşı pişirdi. Belediye Başkanı Aşgın, geleneğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Çorum'da, UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde yer alan "Çiğdem Aşı" etkinliği gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Fatih Sultan Mehmet, Kocatepe, Başöğretmen ve Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, Çorumlu Obası'nda bir araya geldi. Programda çiğdem aşı pişirildi, geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Çiğdem Aşı" geleneğinin kökeninin Hititlere dayandığını bildirdi.

Bu geleneğin korunması gerektiğini belirten Aşgın, "Geleneklerimiz de çiçek gibidir. İlgilenmezsek kurur. Bu tür etkinlikleri binlerce kilometre asfalt dökmek, altyapıya yaptığımız yatırımlar kadar önemli görüyoruz. Asfalt bir gün bozulur, kanallar tıkanır ancak yaşatılan gelenekler nesilden nesile aktarılır." ifadelerini kullandı.

Programda konuşan emekli öğretmen ve metal sanatçısı Hasan Tuluk ise hazırladığı proje kapsamında Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından dua ve maniler eşliğinde hazırlanan çiğdem aşı öğrencilere ikram edildi.

Kaynak: AA " / " + Betül Balabaz -
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Binlercesi kaçtı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor

Bir şehrimizin uykularını kaçıracak çıkış: Her yıl çöküyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı bitti, saha karıştı

Maç bitti olanlar oldu
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Görüntü Türkiye'den! En mutlu günü dramla bitti
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra