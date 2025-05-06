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Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 1'i Ağır 8 Yaralı

Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 1'i Ağır 8 Yaralı
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Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen hava basıncı kaynaklı patlamada 1'i ağır 8 işçi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, patlama sonrası soruşturma başlatıldı.

1) ÇORUM'DA UN FABRİKASINDA PATLAMA: 1'İ AĞIR 8 YARALI; PATLAMA ANI KAMERADA

Editörlerin bilgisine yeniden

Haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

ÇORUM'da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır, 8 işçi yaralandı. Patlama anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'ndeki bir un fabrikasının paketleme ünitesinde saat 12.00 sıralarında patlama oldu. Hava basıncı kaynaklı meydana gelen patlama, panik ve korkuya neden oldu, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın yaşandığı bölümde çıkan yangına ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çorum Valisi Ali Çalgan da patlamanın yaşandığı fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Çalgan, burada yaptığı açıklamada, "Un fabrikasındaki paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı bir patlama meydana geldi. Burada çalışan 8 işçi yaralandı. Yaralılarımız Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve iki özel hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 7'sinin durumu iyi, ancak 1 kişi üçüncü derece yanık nedeniyle tedavi altında ve durumu kritik" dedi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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