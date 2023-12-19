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Çorum'da Tuğla Fabrikasında Yangın Çıktı

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Çorum-Ankara kara yolundaki tuğla fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

ÇORUM'da, tuğla fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Çorum- Ankara kara yolundaki tuğla fabrikasında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen kişilerin olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Ankara Çorum Olay Yaşam Güncel Haberler

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