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Çorum'da trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru Ali Hakan Karataş hayatını kaybetti. Karataş'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karataş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karataş'ın Yozgat nüfusuna kayıtlı olduğu ve Bursa Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı belirtildi.