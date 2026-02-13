Sokak ortasında 2 kişi, bacaklarından vuruldu

Haberler

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir şüpheli tarafından sokak ortasında açılan ateş sonucu iki kişi bacaklarından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

ÇORUM'da 2 kişi, sokak ortasında bacaklarından silahla vurularak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Çiriş 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından açılan ateş sonucu Metin Y. ile Efe Ö. bacaklarından vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
