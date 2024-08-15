Çorum'da gece yarısı feci kaza! Ağaca çarpan otomobil, 2 kişiye mezar oldu

Çorum'da Ali Esmer (38) idaresindeki 35 AKM 573 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Şaban Bulcun (53) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Esmer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bulcun ve Esmer'in cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.