Çorum'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile pancar yüklü tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile pancar yüklü tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Nursait Y. idaresindeki 34 VMV 65 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca-Zile kavşağında, Ali Oktay Ö'nün kullandığı 66 DZ 272 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ahmet Y. yaralandı.

Tırda sıkışan sürücü, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildeki yaralılar ise Alaca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan tırdaki pancarın etrafa saçılması nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Alaca Belediyesi ekiplerince pancarın toplanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
