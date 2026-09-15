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Çorum'da örtü yangını yapay zeka destekli sistem sayesinde büyümeden söndürüldü

Çorum'da örtü yangını yapay zeka destekli sistem sayesinde büyümeden söndürüldü
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan örtü yangını, yapay zeka destekli uydu sistemi tarafından tespit edilerek kısa sürede söndürüldü.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan örtü yangını, yapay zeka destekli uydu sistemi tarafından tespit edilerek kısa sürede söndürüldü.

İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde örtü yangını çıktı. Yangın, Oğuzlar Belediyesi tarafından kullanılan yapay zeka destekli uydu tabanlı yangın takip sistemi tarafından kısa sürede tespit edildi.

Sistem üzerinden yangının konumunun Oğuzlar Belediyesinin takip ekranına düşmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA
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