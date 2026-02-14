Haberler

Çorum'da yazarlık atölyesi öğretmenlerle buluştu

Güncelleme:
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve yazarlık becerilerini güçlendirmek amacıyla 'Yazarlık Atölyesi - Edebiyatın Mutfağından Sınıflara' programı düzenlendi. Atölyelerde yazma süreci, metin oluşturma teknikleri ve yaratıcı yazarlık üzerine bilgi verildi.

Çorum'da öğretmenlere yönelik "Yazarlık Atölyesi - Edebiyatın Mutfağından Sınıflara" programı düzenlendi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve yazarlık alanındaki bilgi ve becerilerini güçlendirmek amacıyla programın gerçekleştirildiği belirtildi.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen ve dört ayrı atölye çalışması şeklinde planlanan etkinlikte, hikaye anlatıcılığının temel unsurlarından kurgu mimarisine, estetik atmosfer oluşturmadan yayıncılık süreçlerine kadar yazarlığın farklı boyutları ele alındı.

Etkinlikte ayrıca, öğretmenlere yazma süreci, metin oluşturma teknikleri, yaratıcı yazarlık uygulamaları ve edebi anlatım becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi verildi.

Açıklamada, atölye çalışmalarıyla öğretmenlerin ifade gücünün artırılması, öğrencilerde yazma kültürünün yaygınlaştırılması ve eğitim ortamlarında üretken öğrenme süreçlerinin desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
