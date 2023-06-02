Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 45 operasyonda 85 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 kişi tutuklandı.

Çorum'da narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 44 kişi tutuklandı

ÇORUM - Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde 45 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 85 kişi gözaltına alınırken bu şahıslardan 44'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahısların ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 418,69 gram esrar maddesi, 1328,97 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai) maddesi, 526 adet Ecstasy Hap, 26 bin 911 adet Sentetik ecza maddesi, 1676,76 gram Metamfetamin maddesi, 4 kök Hint Keneviri bitkisi, 4,56 gram Eroin maddesi, 2,26 gram Kokain maddesi, 19,80 gram Sentetik Kannobinoid hammaddesi, 31,67 gram Skunk maddesi ile 13 adet tabanca, 10 adet tüfek, 282 adet mermi, 36 bin 860 TL ve 50 Euro para ele geçirildi.