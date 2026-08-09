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İskilip'te Nehir Faciası: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Çorum'un İskilip ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Çorum'un İskilip ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kızılırmak Nehri kenarında bulunan Yalakçay köyünde Selin S.Y, oyun oynarken nehre düştü.

Çevredekiler tarafından nehirden çıkarılan çocuk, köye çağırılan ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selin S.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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