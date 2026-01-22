Haberler

Çorum'da kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı

Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı bazı yolların kapanmasına neden oldu. Çorum-Yozgat kara yolundaki araçların ilerlemekte güçlük çekmesi ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kara yolları ekipleri, çalışmaları sonucunda yolları tekrar trafiğe açtı.

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksama meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Yağış nedeniyle karla kaplanan Çorum- Yozgat kara yolunun bazı bölümlerinde özellikle kamyon ve tırlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçların yolda kalması nedeniyle yol yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

Kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kent merkezi ile D100 kara yolu bağlantısını sağlayan Çorum-Osmancık yolunun bazı bölümlerinde de ulaşımda aksama yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara-Samsun kara yolunun Çorum kesiminde, Çorum-Yozgat kara yolunda tedbir aldı.

Meteoroloji verilerine göre, kentte kar yağışının aralıklarla sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
