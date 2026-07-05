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Umman Denizi'nde kaybolan ABD askerini arama çalışmaları durduruldu

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ABD Donanması, Umman Denizi'nde 1 Temmuz'dan bu yana kayıp olan ABD'li askeri arama çalışmalarını sonuçsuz kalması nedeniyle durdurdu. Helikopterin saldırıya uğradığına dair delil bulunamadı.

ABD Donanması, Umman Denizi'nde 1 Temmuz'dan bu yana kayıp olan ABD'li askeri arama çalışmalarını durdurdu.

ABD Donanması, Umman Denizi'ne helikopterle acil iniş yapan ve 1 Temmuz'dan bu yana kayıp olan ABD'li askeri arama çalışmalarını durdurdu. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) tarafından yapılan açıklamada, ABD Donanması ve ABD Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen "yoğun ve kapsamlı" arama faaliyetlerinin sonuçsuz kaldığı bildirildi. Açıklamada, "102 saati aşkın bir süre boyunca 14 bin mil kareden büyük bir alanda yürütülen koordineli arama ve kurtarma çalışmaları sona erdirilmiştir" denildi.

Saldırı izine rastlanmadı

ABD Donanması'na ait USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı MH-60S "Sea Hawk" tipi bir askeri helikopter, 1 Temmuz'da Umman Denizi'ne "acil su inişi" gerçekleştirmişti. Helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarılmış, kayıp olan 1 mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı. ABD Donanması, helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik herhangi bir delil bulunmadığını bildirmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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