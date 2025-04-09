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Çorum'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde sabah sağanak yağmur gece saatlerinde kara dönüştü. Karayolları ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli tedbirleri aldı.

Samsun- Ankara kara yolunun Çorum sınırlarındaki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte sabah sağanak şeklinde başlayan yağış, akşam saatlerinde kara dönüştü.

Kar yağışı Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde gece saatlerinde etkisini artırdı.

Trafik yoğunluğunun azaldığı yolda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbir aldı.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki parkların beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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