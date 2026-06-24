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Çorum'da İtfaiye Personeline AFAD'dan Kapsamlı Eğitim

Çorum'da İtfaiye Personeline AFAD'dan Kapsamlı Eğitim
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Çorum AFAD, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline afet ve acil durum müdahale yöntemleri, güvenlik önlemleri ve ekipman kullanımı konularında eğitim verdi. Yetkililer, can ve mal güvenliği için kurumlar arası iş birliğiyle eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Çorum'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

Afet ve acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler, güvenlik önlemleri ve koordineli çalışma süreçleri hakkında bilgilendirmelerin yapılan programda, itfaiye personeline arama kurtarma yöntemleri, olay anında doğru müdahale teknikleri ve ekipman kullanımı konusunda bilgi aktarıldı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına kurumlar arası iş birliğiyle eğitim çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
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