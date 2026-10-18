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Çorum'da iki otomobil çarpıştı, Uğurludağ kavşağında 7 kişi yaralandı

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Çorum-İskilip kara yolu Uğurludağ kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 5 kişi de yaralanırken, yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

S.A.Ç. idaresindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil, Çorum- İskilip kara yolu Uğurludağ kavşağında M.İ'nin kullandığı 19 ABJ 878 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan E.Ç, T.Ç, E.Ç, P.E.Ç. ve K.T. yaralandı.

Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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