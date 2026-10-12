Çorum'da gök gürültülü sağanak etkisini artırdı, dolu ve şimşekler görüldü

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Çorum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, şiddetini artırdı.

Kısa süre dolu ile birlikte etkili olan yağış sıradasında şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

Yağışın caddelerde neden olduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA