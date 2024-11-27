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Evine benzin döküp intihar eden adama komşusundan olay tepki: Hakkım haram olsun sana

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Çorum'da otomobili ile evini benzin dökerek ateşe veren 68 yaşındaki Ali Rıza Gülbahçe alevlerin arasında kalıp yaşamını yitirdi. Cenazenin alınışı sırasında bir komşusunun, "Ne kadar hakkım varsa haram olsun sana" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Gülbahçe'nin 3 ay önce de aynı yöntemle intihara kalkıştığı son anda ikna edildiği öğrenildi.

Çorum'da otomobili ile evini benzin dökerek ateşe veren Ali Rıza Gülbahçe (68), alevlerin arasında yanarak hayatını kaybetti. Cenaze evden çıkarıldığı sırada Gülbahçe'nin bir komşusu, "Ne kadar hakkım varsa haram olsun sana" sözleriyle tepki gösterdi.

Çorum'da Ev Yangını Trajedisi: Cansız Bedene Tepki

EVİ BENZİNLE ATEŞE VERİP İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 10.00 sıralarında Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Eşi evi terk edince bunalıma girdiği öne sürülen Ali Rıza Gülbahçe, önce evinin önünde park halinde olan otomobiline benzin dökerek ateşe verdi, ardından 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesine girdi. İhbarla adrese sevk edilen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, 4'üncü kattaki daireden patlama sesi geldi. Binadan alevler yükselmeye başladı. Bina sakinleri korku ile kendilerini dışarıya atarken, itfaiye ekipleri evde çıkan yangına da müdahale etti. Alevler söndürüldükten sonra yapılan incelemede Gülbahçe'nin yanmış cesedi bulundu. Gülbahçe'nin benzin döktüğü evini ateşe verdiği belirlendi.

Çorum'da Ev Yangını Trajedisi: Cansız Bedene Tepki

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ

Öte yandan Ali Rıza Gülbahçe, geçen eylül ayında otomobiline ve evinin tüm odalarına 30 litre benzin bırakıp, evin doğal gazını ocak bağlantısından ayırarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Gülbahçe daha sonra polis tarafından ikna edilerek polis merkezine götürülmüş, işlemleri sonrasında da serbest bırakılmıştı.

Çorum'da Ev Yangını Trajedisi: Cansız Bedene Tepki

"HAKKIM VARSA HARAM OLSUN SANA"

Çorum'da ateşe verdiği evinde hayatını kaybeden Ali Rıza Gülbahçe'nin (68) cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze aracına alındı. Cenazenin alınışı sırasında bir komşusu, "Ne kadar hakkım varsa haram olsun sana" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada bir kişi de "Bağırmana gerek yok artık, o seni duymaz" dedi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Evine benzin döküp intihar eden adama komşusundan olay tepki: Hakkım haram olsun sana
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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