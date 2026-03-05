Haberler

Çorum'da ev hanımlarının kurduğu "Sahnenin Sultanları Korosu" konser verdi

Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sahnenin Sultanları: Bir Türkü Yolculuğu" konseri düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde şef Arif Sadeçolak yönetiminde 56 kadından oluşan koro, 7 müzisyen eşliğinde Anadolu'nun farklı yörelerine ait türküler seslendirdi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, programda yaptığı konuşmada, kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkünün sadece bir ezgi olmadığını, halkın sevincini, hüznünü, hasretini ve umudunu ifade ettiğini anlatan Mercan, "Türküler düğünlerimizin neşesi, cephelerin cesareti, gurbetin sızısıdır. Her bir mısrasında bu toprakların izi, her bir nağmesinde milletimizin ruhu vardır. Kültürümüzü yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın en güçlü yollarından biri de türkülerimizi yaşatmaktır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle emeği, üretimi ve sanatıyla hayatımıza değer katan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, konserin ardından şef Arif Sadeçolak'a çiçek ve hediye sundu.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
