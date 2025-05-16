Çorum'da Engellilere Arama Kurtarma Eğitimi

Çorum'da Engellilere Arama Kurtarma Eğitimi
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Çorum Belediyesi ve AFAD, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte engelli bireylere arama-kurtarma eğitimi verildi. Engelliler, tatbikatta aktif rol alarak afetlere hazırlık konusunda farkındalık oluşturdu.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelliler, Afad'ın arama-kurtarma etkinliğine katıldı.

Çorum Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ( Afad ), Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Afad'ın kıyafet ve baretini giyen engelliler, arama-kurtarma ekibince araçlarla bulundukları yerden alınarak kurum bahçesinde oluşturulan enkaza getirildi.

Engelliler, burada enkaza müdahale edilirken neler yapmaları ve hangi teçhizatları kullanabilecekleri hakkında bilgilendirildi. Temsili kurtarma sırasında güvenlik şeridi çektikleri alanda "sesimi duyan var mı?" diye bağıran engelliler, çeşitli iş makinelerini kullanarak enkazdan çıkardıkları yaralıyı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Afad gönüllülerinin de katıldığı etkinlikte engelliler, eğitimin ardından müzik eşliğinde eğlendi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl AFAD Müdürü Ali Uslu, etkinliğe katılanlarla pasta kesti.

Yağbat, AA muhabirine, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle engellilere yönelik farklı program düzenlediklerini söyledi.

Engellilerin ilk kez arama-kurtarma etkinliğine katıldığını belirten Yağbat, "Türkiye'de ilk kez bu tür bir program düzenlendi. Engelli bireyler AFAD'ın tatbikatına katılması daha önce yapılan bir etkinlik değil. Bu etkinliğin iki faydası var. Birincisi, olası afetlere hazırlık anlamında bir farkındalık oluşuyor. Diğer taraftan da engellilerin hayatın her anına katılması sağlanıyor." dedi.

Çorum Belediyesinin engelliler konusunda kendi ölçeğindeki belediyeler arasında öne çıktığını ifade eden Yağbat, "Çorum Belediyesi engellilere yönelik hizmetler konusunda bir marka durumunda. Çok sayıda engelli kardeşimize ve ailelerine eğitim ve rehabilitasyon konusunda destek veriyoruz. Engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AFAD Müdürü Uslu ise Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini anlattı.

AFAD ailesi olarak özel misafirler ağırladıklarına dikkati çeken Uslu, "Bugün sadece bir tatbikat yapmadık, birlikte yaşamanın ve başarmanın ne demek olduğunu gösterdik. Büyük anlam içeren bu haftada engelli kardeşlerimizin arama-kurtarma deneyimine katılması bizlere gösterdi ki afetlere karşı bilinç engel tanımaz. Onların cesaretleri de sınır tanımaz. 'Sesimi duyan var mı' çağrısını özel misafirlerimizden duyduk ve gördük ki duydukları her ses umutlu dolu bir geleceğin yankısıydı." şeklinde konuştu.

AFAD olarak afetlere hazırlık ve bilinçlenme çalışmalarında toplumsal kapsayıcılığı hedeflediklerini ifade eden Uslu, "İnanıyoruz ki afetlere dirençli toplum aslında her kesimin desteğiyle mümkün olur." dedi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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