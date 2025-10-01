Haberler

Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın otomobilini ateşe verdi

Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın otomobilini ateşe verdi
Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın otomobilini ateşe verdi
Çorum'da bir kadın, dini nikahla birlikte yaşadığı adamın otomobilini ateşe vererek kaçtı. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum Gülabibey Mahallesi'nde dini nikahla birlikte yaşayan N.A., tartışmanın ardından M.A.'ya ait otomobili ateşe vererek kaçtı. Polis, kadının yakalanması için çalışma başlattı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİ

Çorum'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin otomobilini ateşe vererek kaçan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde'de M.A. ile dini nikahla birlikte yaşadığı N.A. adlı kadın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından N.A, M.A'ya ait sokakta park halinde bulunan 34 DTD 379 plakalı otomobili ateşe verdi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir genç, otomobilin önünde park halindeki traktörü çalıştırarak yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
