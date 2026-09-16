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Çorum'da AlacaFest başladı

Çorum'da AlacaFest başladı
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Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen AlacaFest ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen AlacaFest ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İlçede sosyal ve kültürel hayata katkı sunmak amacıyla düzenlenen festivalin ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

Burada kurulan oyun alanlarında eğlenen çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Festival kapsamında kurulan tanıtım çadırında ise 34 esnaf ürünlerini tanıttı.

Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Han Salıcıoğlu, alanı gezerek esnafla sohbet etti.

Stant açan Mehmet Gözütok, AA muhabirine, festivale ilk katılan esnaflardan biri olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, baharat çeşitleri, Afyon sucuğu ve Erzurum cağ kebabıyla festivale katıldıklarını söyledi.

Festivalde stant açan Dursun Karakaya ise bu yıl 75 festival gezdiğini vurgulayarak, AlacaFest'ten önce Gerede Festivali'ne gittiğini oradan Alaca'ya geldiğini ve festivale yoğun bir ilgi olduğunu belirtti.

Festivalin ikinci gününde Veli Çayırı Mesire Alanı'nda uçurtma şöleni ve dondurma ikramı yapılacak. Üçüncü ve dördüncü günlerde ise halk konserleri düzenlenecek.

AlacaFest, 19 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
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