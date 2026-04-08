Çorum'da tapusuz arazideki ev ve hayvanların bulunduğu ahır mühürlendi

ÇORUM'da hayvancılıkla geçimini sağlayan ailenin evi ve içerisinde yüzlerce hayvanı bulunan ahırı, arazinin tapusunun bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararı doğrultusunda mühürlendi.

Çorum merkeze bağlı Deniz köyünde sabah saatlerinde orman işletme ekipleri ve jandarma, Hamza Hayır'a (54) ait eve geldi. Mahkeme kararı doğrultusunda hareket eden ekipler, ev ve ahırın bulunduğu arazinin tapusunun bulunmadığı gerekçesiyle bölgenin mühürlenmesi gerektiğini söyledi. Yıllardır aynı yerde yaşamlarını sürdüren Hayır ailesinin 13 ferdi, mühürleme işleminin ardından barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Ailenin geçim kaynağı olan yüzlerce hayvanın bulunduğu ahır da mühürlendi. Ahırın içindeki yüzlerce büyük ve küçükbaş hayvan varken kapıların kapatılması, ailenin hem barınma hem de geçim kaynağı konusunda büyük mağduriyet yaşamasına neden oldu.

Ailenin yaşadığı mağduriyeti dile getiren Hamza Hayır'ın yeğeni Ahmet Hayır, "Dedelerimizden beri yaklaşık 100 yıldır burada hayvancılık yapılıyor. Sabah geldiler, hayvanlarımız içerideyken ahırı mühürlediler. Evimizi de mühürlediler. Çocuklarımız var, mağdur olduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, Hamza Hayır'ın söz konusu arazi için 2025 yılında tapu davası açtığı ve hukuki sürecin halen devam ettiği öğrenildi.

