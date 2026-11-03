Çorum Boğazkale'de tırla çarpışan otomobildeki çift öldü, tır sürücüsü gözaltında

Çorum Boğazkale'de tırla çarpışan otomobildeki çift öldü, tır sürücüsü gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Boğazkale ilçesinde tırla çarpışan otomobilde sıkışan çift hayatını kaybetti. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, çiftin cenazeleri Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti.
Burak Ünal (30) yönetimindeki 34 VA 3203 plakalı otomobil, Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında M.Ö. idaresindeki 19 AHG 339 dorse plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal'ın (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan çiftin cenazeleri, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burak Ünal'ın Boğazkale Devlet Hastanesinde, eşi Firdevs Ünal'ın ise Sungurlu Belediyesinde çalıştığı öğrenildi.
Kazanın ardından tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.