Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde şüpheli bir otomobil durduruldu ve yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde de bir şüpheli üzerindeki uyuşturucu ile birlikte yakalandı.
Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine B.K'yi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.