Tekirdağ'da evinde 81 bin 700 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde 81 bin 700 sentetik ecza hap bulunan bir şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda, evinde 81 bin 700 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
