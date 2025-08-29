Çorlu'da Sokak Röportajında Havaya Ateş Eden 15 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sokak röportajı sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açan 15 yaşındaki G.B., polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle gün yüzüne çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokak röportajı sırasında havaya pompalı tüfekle ateş açan G.B. (15), tutuklandı.

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde sokak röportajı sırasında G.B., yanında taşıdığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, G.B.'yi gözaltına aldı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Çorlu ilçemiz Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan ve 26.08.2025 tarihinde sosyal medyada yayılan 'Sarı Mikrofon' olarak isimlendirilen sokak röportajının görüntülerinde yer alan 'Havaya Ateş Etme' olayı ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada elde edilen 1 tüfekle beraber 26.08.2025 günü saat 12.55 sıralarında yakalanmıştır" denildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

