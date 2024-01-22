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Çorlu'da Öğle Saatlerinde Kar Yağışı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 13.00 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önlem aldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde öğle saatlerinde kar yağdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 13.00 sıralarında kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu ilçede kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önemli noktalarda önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan kar yağışı daha sonra etkisini kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Çorlu Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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