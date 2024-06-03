Çorlu'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan midibüsün çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan midibüsün çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Değirmenci'nin kullandığı 59 B 4450 plakalı kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan 59 S 1550 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Değirmenci ile yanındaki Refik Erkan Yedek hayatını kaybetti, işçi servisindeki 9 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.