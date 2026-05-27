Bayramı kışlada karşılayan Mehmetçik, komutan ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikler, kışlada karşıladıkları Kurban Bayramı'nda komutan ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta, kışlada karşıladı. Kışlada görevi başındaki askerler için bayramlaşma programı düzenledi. Sabah kahvaltılarını yapan askerlerle bayramlaşmak için kışlaya gelen Tabur Komutanı Binbaşı Recep Durak, tekmille karşılandı. Tekmilin alınmasının ardından Mehmetçikler, komutan ve silah arkadaşlarıyla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmada çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

Tabur Komutanı Binbaşı Recep Burak Dursun, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, "Kahraman Mehmetçikler, değerli silah arkadaşlarım; bir millet olmanın en önemli değerlerinden birisi de bayramlardır. Bayramlar, bizleri birlik yapan ve birbirimize karşı güzel temennilerde vesile olan müstesna günlerdir. Bugün kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve ülkümüzün en değerli, en güzel günlerinden bir tanesidir. Böyle güzel bir bayramı belki ailenizden uzakta kutlayacaksınız ama buradaki ailenizin yanında, birlik ve beraberlik içerisinde olacaksınız. Ben bir büyüğünüz, komutanınız olarak bu bayramı burada sizlerle beraber paylaşmaktan büyük bir onur ve kıvanç duyuyorum. Ama lütfen kendi içimizde bayramlaştıktan sonra ailelerinizi ihmal etmeyin. Muhakkak annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, akrabalarınızı arayın. Aradığınız tüm kişilere benim ve komutanlarımızın muhakkak selamlarını iletin. Bu vesileyle bütün arkadaşlarımın bayramını en kalbi duygularla tekrardan kutluyorum" dedi.

Kurban Bayramı'na görevi başında giren Astsubay Çavuş Mertcan Kon, "Kurban Bayramı, milletimizin manevi değerlerini ve dayanışma ruhunu güçlendiren çok kıymetli bir bayramdır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak bizler, her şart altında görevimizi yerine getirme sorumluluğunu taşıyoruz. Askerlik; fedakarlık, disiplin ve sabır isteyen kutsal bir vazifedir. Bayramı görev başında geçirmek bizler için hem gurur hem de vatana hizmetin anlamlı bir parçasıdır. Aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.

'VATANİ GÖREVİ YERİNE GETİRİRKEN BAYRAMI KUTLAMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Topçu Piyade Er Ahmet Açar da "Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bugün burada vatan görevimizi yerine getirirken Kurban Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ailemizden uzakta olsak da aynı üniforma altında büyük bir aile olduğumuzu hissediyoruz. Askerlik bazen zor, bazen özlem dolu bir görevdir ancak vatanımıza hizmet etmek bizler için büyük bir onurdur. Kurban Bayramı'nın milletimize birlik huzur ve beraberlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kışlada daha sonra askerler arasında bayram eğlencesi düzenlendi. Eğlencede saz çalınıp, türküler söylendi.

