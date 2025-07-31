Çorlu'da Kayıp O.A. İnşaatta Ölü Bulundu, İki Şahıs Tutuklandı

Çorlu'da Kayıp O.A. İnşaatta Ölü Bulundu, İki Şahıs Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kayıp ihbarı bulunan O.A. inşaatta ölü halde bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemede O.A. ile uyuşturucu kullanan iki kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan O.A. (37), inşaatta ölü bulundu. Polisin olayla ilgili detaylı kamera incelemesinde O.A.'yla birlikte uyuşturucu kullanmak üzere inşaata giren ve cep telefonu ile kredi kartını çalan 2 kişi tutuklandı.

Çorlu'da Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerindeki inşaatta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı kontrolde isminin O.A. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede O.A.'nın çok sayıda uyuşturucu kaydının bulunduğu, Yenice Jandarma Karakolu tarafından da kayıp olarak arandığı tespit edildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

O.A.'nın yüksek dozda uyuşturucudan hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duran Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, O.A.'nın inşaata uyuşturucu kullanmak amacıyla M.E. (30), M.D. (24) ve Ş.A.'yla (32) birlikte girdiklerini tespit etti. M.E.'nin olay sonrası O.A.'nın cep telefonunu çalarak sattığı, M.D.'nin de banka kartını çalarak alışveriş yapmaya çalıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.E. ve M.D., çıkarıldıkları mahkemece 'Kişinin Ölümünden Faydalanarak Hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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