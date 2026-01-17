Haberler

Çorlu'da kar yağışı başladı

Çorlu'da kar yağışı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla kar yağışı etkili olmaya başladı. Belediye ve emniyet ekipleri olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kar yağışı başladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren ilçede, gece saatlerinde şehir merkezinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe genelinde etkisini gösterdi.

Çorlu Belediyesi ekipleri, yolların kapanma ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürürken, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olası olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un miras davası sona erdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare

Görüşmeye damga vuran kare