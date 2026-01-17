Çorlu'da kar yağışı başladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla kar yağışı etkili olmaya başladı. Belediye ve emniyet ekipleri olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren ilçede, gece saatlerinde şehir merkezinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe genelinde etkisini gösterdi.
Çorlu Belediyesi ekipleri, yolların kapanma ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürürken, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olası olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel