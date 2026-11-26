Çorlu'da kamyonla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı, kamyon sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çerkezköy yolu Avantaj mevkisinde kamyonla çarpışan ticari taksinin kadın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonla çarpışan ticari taksinin kadın sürücüsü yaralandı.
Çerkezköy yolu Avantaj mevkisinde M.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon ile F.A. yönetimindeki 59 T 2643 plakalı ticari taksi çarpıştı.
Kazada yaralanan ticari taksinin sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA