Tekirdağ'da bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nusratiye Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın, mutfakta bilinmeyen bir nedenle başladı ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Nusratiye Mahallesi Yengeç Sokak'taki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle mutfakta yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a 'Vururuz' resti

Planı Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a telefon: Vururuz
500

Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Askeri personel akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı
Kayseri'de eşsiz görüntü! Yılın ilk flamingo kafilesi geldi

Merhaba bahar! Şehirde kaydedilen görüntü milyonları büyüledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Savaşa yeni katılan Husilerin durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Askeri personel akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı
Muğla'da balık tutarken suya düşüp, boğuldu

Balık tutarken canından oldu! Oltasını almak isterken boğuldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için 'sarı' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için uyarı: Çok şiddetli geliyor