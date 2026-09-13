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COP31 hazırlıkları kapsamında İstanbul'da iklim farkındalığı etkinliği

COP31 hazırlıkları kapsamında İstanbul'da iklim farkındalığı etkinliği
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Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) hazırlıklar kapsamında Üsküdar'da çevre ve iklim farkındalığı etkinliği düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na ( Cop31 ) hazırlıklar kapsamında Üsküdar'da çevre ve iklim farkındalığı etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca COP31 süreci çerçevesinde toplumda çevre duyarlılığını artırmak ve çocukların iklim politikalarındaki rolünü güçlendirmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı yapıldı.

İstanbul programı kapsamında Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nin önündeki etkinlikte bilgilendirme standı kuruldu.

Görevliler, vatandaşlara iklim krizi, dijital ayak izi ve çevre bilinci konularında bilgilendirmede bulundu.

Eğitici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte çocukların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına dikkati çekildi.

Dilek kutusuna çevre ve doğanın korunmasına yönelik mesajlarını bırakan vatandaşlara tohum topu başta olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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