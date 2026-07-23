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COP31'de gönüllü olmak için 104 ülkeden 10 bini aşkın kişi başvurdu

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Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 iklim konferansında görev alacak 5 bin gönüllü için 104 ülkeden 10 bini aşkın başvuru yapıldı. Programa seçilenler, zirve alanı ve Antalya genelinde çevre bilinci çalışmalarında görev alacak, ayrıca istihdam ve staj fırsatlarından yararlanabilecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) görev alacak 5 bin gönüllü için 104 ülkeden 10 bini aşkın başvuru yapıldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, "Cop31 Türkiye Gönüllülük Programı" kapsamında seçilecek 5 bin gönüllü, zirve alanının yanı sıra Antalya genelinde ve Türkiye'nin farklı noktalarında çevre ve iklim bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda görev alacak.

Program kapsamında 5 bin kişilik gönüllü ağının 1500'ünün uluslararası gönüllülerden oluşturulması amaçlanıyor.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gençleri konferansın merkezine alan yaklaşımı doğrultusunda yürütülen programla, gençlerin Cop31'e aktif katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programa bugüne kadar 104 ülkeden 10 bini aşkın kişi başvurdu. Başvurular ağustos ayına kadar devam edecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, belirlenen ölçütler doğrultusunda kapsamlı değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirmeler sonucunda seçilen gönüllüler, COP31 öncesinde yoğunlaştırılmış eğitim programına katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, yetkinlikleri, ilgi alanları, yabancı dil düzeyleri ve programın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alanlarda zirve süresince görev yapacak.

Gönüllüler, ziyaretçilerin karşılanması ve yönlendirilmesi, etkinlik desteği, saha koordinasyonu, delegasyonlarla iletişim, çevre ve iklim farkındalığı çalışmaları ile çeşitli operasyonel alanlarda COP31'in organizasyonuna katkı sağlayacak.

Gönüllülük deneyimi kariyer fırsatına dönüşecek

COP31 gönüllüleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ve programın yürütücü ajansının koordinasyonunda, "İstihdam, Staj ve Kariyer Rehberliği Programı" da hayata geçirilecek.

Programla, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında bilgi ve deneyim kazanan, gönüllülük sürecinde yüksek performans gösteren gençlerin de iş dünyasıyla buluşturulması amaçlanıyor.

Böylece gençlerin COP31'de edindikleri deneyimin, uzun vadeli mesleki gelişimlerinin yanı sıra staj ve istihdam fırsatlarına dönüştürülmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

COP31 Türkiye Gönüllülük Programı'na başvurmak ve programın ayrıntılarına ulaşmak isteyenler, "cop31volunteers.com" internet adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin Obuz
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